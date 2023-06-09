Emet Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisi

Serginin açılışına Kaymakam Hasan Çiçek, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve ilçe halkı katıldı.

Yıl sonu sergisinde kursiyerler tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında yapılan el emeği, göz nuru çalışmalar sergilendi. Sergi açılışının ardından protokol üyeleri tarafından ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi.