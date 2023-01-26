Emet Hanı'nın restorasyon projesi ihale edildi

Kütahya İl Özel İdaresince restore edilecek olan Emet Hanı'nın restorasyon proje çizim ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Emet İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı, Emet Hanının 3R proje ihalesinin yapılarak, çiziminin başladığını, bahar aylarında ise yapım ihalesine çıkacağını açıkladılar.

İlçede Babuk Bey Camii ile birlikte Osmanlı Mimarisinin iki eserinden birisi olan, Milli Mücadele yıllarında Emet Milli Müfreze Karargahı olarak hizmet veren, tarihi Emet Hanı, Emet Belediyesince kamulaştırılarak, ilçe kültür mirasına kazandırılmıştı. Kamulaştırmanın ardından Emet Belediyesince Kütahya İl Özel İdaresi ile yapılan protokolle eski Cevizdere Okulunun bulunduğu arsa ile takas yoluyla restoresi için devri gerçekleştirilmişti.

Emet İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı, daha önce yapılan proje çizim ihalesinin yüklenici firma tarafından süresinde teslim edememesi üzerine iptal olduğunu belirterek, “İl Genel Meclisi Üyemiz Halil Mallı ile birlikte önceki ihalesi iptal edilen Emet Hanı restorasyon projesini yıl sona ermeden gerekli takibi yaparak yeniden ihalesini sağladık. Yapılan ihaleyle işi alan firma 120 gün içinde Emet Hanının Röleve, Restitüsyon, Restorasyon (3R) projesini çizimlerini tamamlayarak teslim edecek. Ardından hemen projenin yapımı için ihaleye çıkarılacak. İnşallah en kısa sürede tarihi hanımızı restorasyon yaptırarak turizme kazandıracağız” dedi.