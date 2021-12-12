Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi için harita çalışmaları tamamlandı

Harita Mühendisi Semih Akyıldız, çalışmaların ilk adımı sayılan imara esas hali hazır harita işi kapsamında insansız hava aracı kullanılarak havadan görüntü ve veri alımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Akyıldız, “Bu çalışma ile teknik süreç başlatılmış oldu. Devam eden süreçte jeolojik etüt, imar planı ve parselasyon işlemleri de yapılacaktır” dedi.