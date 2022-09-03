Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde ilk firma temel atıyor

Sanatçı Elif Buse Doğan konserinde sahneye çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, özellikle ilçede devam eden alt yapı çalışmaları, GES projesi, orta ölçekli sanayi kurulumu, başta olmak üzere çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Doğan, daha sonra Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Başkanı Abdülaziz Çıbuk ile Başkan Yardımcısı Ali Er'i sahneye davet etti. Başkanlar sanayi bölgesinde yol ve hafriyat çalışmalarının başladığını ifade ederek, ilk firmanın 29 Ekimde temel atacağı müjdesini verdiler.