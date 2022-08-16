Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayii'nde yatırım çalışmaları başlıyor

Emet ve Hisarcık Belediye Başkanları Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayii'nde yatırım yapacak olan ilk firmanın çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Hisarcık ilçesinde düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali programında halka hitap eden iki ilçe Belediye Başkanları bölgede yapımı süren Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi konusunda müjdeli haberler verdi.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sanayide ilk yatırım yapmayı planlayan firma için hafriyat ve alt yapı çalışmalarının bu hafta başlayacağını ifade ederlerken, firmanın 2023'ün ilk yıllarında faaliyetlerine başlamasının öngörüldüğünü belirttiler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, bir işin başlaması kadar devam ettirmenin daha önemli olduğunu vurgulayarak,” İki ilçe Belediye Başkanları olarak bölge halklarımızın istihdamına katkı sağlamak için orta ölçekli sanayi alanımızı kurduk. Adım adım ilerliyoruz. Siyasi ömrümüz devam ettiği müddetçe bizler bu birlik ve berberliği, kardeşliği devam ettirecek, ilçelerimiz halkları için en iyisini, en güzelini yapmaya çalışacağız” dedi.

Bölgede doğan çocukların büyüyünce iş imkanları için başka yerlere göçmemesi adına Emet ilçesi ile beraber orta ölçekli sanayi bölgesi çalışmalarına başladıklarını belirten Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan” Bölge halklarımız doğdukları topraklarda iş güç sahibi olsunlar diye iki ilçe Belediye Başkanı olarak taşın altına elimizi değil, gövdelerimizi koyduk. Sanayi kooperatifimizi kurduk. İki ilçe sanayi bölgesinde araziler alarak, alt yapı çalışmalarını yapmaya başladık. Şu ana kadar 12 firma resmi başvurularını yaptı. Firmamızın birinden de uzun vadede 1000 kişilik istihdam sözü aldık. Bu firmamızın tesislerinin temelini atması adına hafriyat ve yol güzergah çalışmalarına bu hafta başlıyoruz. İş adamımıza söz verdiğimiz üzere ve biran önce yatırımını hayata geçirmesi adına hafriyatı iki belediye olarak bizler gerçekleştireceğiz. Şimdiden bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde ilk yatırımcı için hafriyat çalışmaları ve yol güzergah çalışmaları bu hafta başlıyor. Firmanın, ilk etapta 300-400 kişilik istihdamla başlaması ve 3 yıl içeresinde işçi sayısını 1000'e yükseltmesi hedefleniyor. Bu yıl içerisinde temel atmayı planlayan firmanın, 2023'ün ilk aylarında faaliyetlerine başlaması öngörülüyor. Bunun yanında sanayi alanında yatırım hedefleyen 11 firmanın da yeni yılda sanayi alanında yatırımlara başlaması bekleniyor.