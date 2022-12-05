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Emet İki Taş Kanyonu'nda doğa yürüyüşü

Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü Emet ilçesinde Eğrigöz İki Taş Kanyonu’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü Emet ilçesinde Eğrigöz İki Taş Kanyonu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Aralarında akademisyen, memur, işçi ve vatandaşların da bulunduğu 45 kişiden oluşan Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü ekibi Dereli'den yürüyüşe başlayıp Eğrigöz İki Taş Kanyonuna ulaştı. Yürüyüşe katılanlara coğrafi işaret tescil belgesi alan Emet pidesini tanıtıldı.

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