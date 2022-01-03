Emet Kadın Kooperatifi Kıbrıs'a seramik ihraç edecek

Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) tarafından üretilen seramiklerin Kıbrıs'a ihraç edileceği bildirildi.

Emet Belediyesi destekleri ile kurulan ve her geçen yıl büyüyen EMKO, ülke içine olduğu gibi ülke dışına da ürünlerini pazarlıyor. 21 Aralık Dünya Kooperatifçiler Gününde yeni makineleri ile seramik üretim atölyesini açan EMKO, belediyece kendilerine tahsis edilen atölyede üretime devam ediyor. Makine desteği projesi vasıtasıyla 150 bin TL'si hibe olmak üzere 263 bin TL maliyetli gelişim projesi hayata geçirilmişti. EMKO vasıtası ile 15 ‘i aktif 25 ekiple proje ile atölyeye kazandırılan 6 makine ile çini ve seramik üretilirken, kooperatif Emet tarhanası ve Emet Eriştesi üretim ve satışı da gerçekleştiriyor.

Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Ayşe Er, Tavşanlıda faaliyet gösteren bir şirket vasıtasıyla kooperatiflerince üretecekleri seramiklerin Kıbrıs'a ihraç edileceğini söyledi.

İlk etapta Ocak 2022 yılı sonuna kadar teslim edilmek üzere 70 bin TL tutarında seramik ürünleri anlaşması imzaladıklarını belirten Başkan Er, kooperatifçe üretilen ürünlerinin Kütahya ve komşu ilçelerdeki şirketler vasıtası ile yurt dışına ihraç için çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.