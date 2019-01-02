Emet Kaymakamlığı Proje Birimi'nin başarısı

Emet Kaymakamlığı Proje Biriminin, “Emet'te Kodlama ve Robotik Eğitimi Projesi“ Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

Zafer Kalkınma Ajansı teknik destek programı kapsamında Emet Kaymakamlığı proje biriminin, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yazdığı Emet'te kodlama ve robotik eğitimi projesinin desteklenmeye hak kazandığı ve bütçe tahsis edildiği bildirildi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda projenin önemine dikkat çekerek, “ Eğitimin artık olmazsa olmaz bir parçası var, o da teknolojik gelişmeler. Kabul edilen proje ile çocuklarımız ve gençlerimiz teknolojik alanda tüketen konumundan üreten konumuna geçecekler ve geleceklerine daha iyi hazırlanma imkanı bulacaklardır. En önemli yatırımın gençliğimize ve geleceğimize olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Gençlerimize sahip çıkalım. Bilimle, sanatla, sporla uğraşsınlar, zaten o vakit geleceğimizden endişemiz olmayacaktır" dedi.

Proje ekibine teşekkür ederek, hibe programlarına projelerin sunulmasına devam edileceğini belirten Kaymakam Çiçek, ''

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'ne, Genel Sekreter Veli Oğuz ve ekibine, bölge kalkınması adına yaptıkları çalışmalar için, ayrıca teşekkür etti.(YD-EFE)