Emet Meslek Eğitim Lisesi kontenjanları arttı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde kontenjanların artırıldığı ve yeni öğrenci kayıtlarının yaptırılabileceği bildirildi.

Bölgede başta Emetbor işletmesi olmak üzere sanayi alanındaki işletmelerde en çok ihtiyaç duyulan metal işleri bölümünün açıldığı, Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Anadolu Lisesi'ne 40 öğrenci daha alınabileceği müjdesi geldi. Yeni açılan metal işleri bölümü öğretmeninde atandığı ve yeni dönemde okulda eğitim hizmetine başlayacağı öğrenilen okulda kayıtların devam ettiği bildirildi.

Okul Müdürü Mustafa Şahin, yaptığı açıklamda, ''2020 LGS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye genelinde Meslek Liselerine talep artmış olup buna paralel olarak İlçemiz Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de beklenenin üzerinde öğrenci yerleşmiştir. İlk yerleştirme sonuçlarına göre 60 öğrenci yerleştirmesi olmuş olup, bu sayının sonraki nakil süreçlerinde artması beklenmektedir. Okulumuzda halihazırda Maden Teknolojileri, Elektrik Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve yeni açılan Metal Teknolojileri alanları mevcut olup, alan seçimleri ilk iki haftalık uyum süreci ve bölüm tanıtımlarından sonra alan tercihleri yapılacaktır. Taleplerin Maden, Metal ve Elektrik alanlarına olması beklenmektedir'' dedi.

Şahin, ''Emetbor işletmesi işçi alımların da kimya yanında en çok talep edilen metal işleri bölümünün Emet ilçesine kazandırılmış olması büyük önem arzediyor. Yeni atölyeleri tamamlanarak hizmette olan okulumuza velilerimizin çocuklarımızı kayıt ettirerek, iş geleceği meslek edinmelerine katkı sağlayabileceklerini umuyoruz'' dedi.