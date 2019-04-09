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Emet Meslek Yüksekokulu'nda ağaç dikme etkinliği

Kütahya’nın Emet ilçesinde (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu öğrencileri 100 adet fidan dikimi gerçekleştirdilerEmet Meslek Yüksekokulu Maliye Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Rıdvan Sezgin danışmanlığında Maliye Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Yüksekokul kampüs alanı içerisine fidanlar dikildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu öğrencileri 100 adet fidan dikimi gerçekleştirdiler


Emet Meslek Yüksekokulu Maliye Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Rıdvan Sezgin danışmanlığında Maliye Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Yüksekokul kampüs alanı içerisine fidanlar dikildi.


Etkinliğe, Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Saylan, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Kılıç, Maliye Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Rıdvan Sezgin ile Maliye Bölümü öğrencileri katıldı.


Etkinliğe katılan Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Saylan, yaptığı açıklamada, “Bugün öğrencilerimiz ile birlikte fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Amacımız hem insanlara hem de doğaya saygılı bireyler yetiştirmektir. Doğaya saygının en önemli göstergelerinden biri de ağaç dikmektir. Bu nedenle bu tür etkinliklerin her yıl artarak devam edeceğini umuyorum. Etkinlikte emeği geçen Bölüm Başkanımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

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