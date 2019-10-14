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Emet Meslek Yüksekokulu'nda uyuşturucu ve uyarıcı madde konulu konferans

Kütahya (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu’nda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını engellemek için farkındalık konferansı yapıldı.

Kütahya (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu'nda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını engellemek için farkındalık konferansı yapıldı.


Emet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emet Meslek Yüksekokulu'nda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı konulu konferans yapıldı. Öğrenciler ve öğretim görevlilerinin katıldığı konferansta, uyuşturucu madde kullanımını engelleme çalışmaları, suç ve cezai yaptırımları konularına değinildi.


Konferansa Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Saylan, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

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