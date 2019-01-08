Emet Meslek Yüksekolu'na bir yeni bölüm ve 4 öğretim görevlisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu’nda YÖK’ten gelen onay ile Biyo Kimya bölümü açıldığı bildirildi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu'nda YÖK'ten gelen onay ile Biyo Kimya bölümü açıldığı bildirildi.
Ayrıca 4 öğretim elemanı alımı onayının resmi gazetede yayınlandığı açıklandı. Emet Meslek Yüksekokulu'na, Çocuk Gelişimi bölümü için 1 ve Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü için 3 öğretim görevlisi alımı yapılacak.
Açılan bölümlerden çok öğretim elemanı eksikliği nedeniyle bölüm kapanma, yeni bölümler açamama gibi sıkıntılara maruz kalan okulda, 4 yeni öğretim elemanı kadrosunun resmi gazetede yayınlanması önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.
Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr Uğur Saylan, yeni bölüm ve öğretim elemanı alımı konusunda yaptığı açıklamada, ” Desteklerinden Dolayı Rektörümüze, Rektör yardımcılarımıza, genel sekreterimize, yüksekokul akademisyen ve idari personelimize çok teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun “dedi.