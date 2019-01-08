Emet Meslek Yüksekolu'na bir yeni bölüm ve 4 öğretim görevlisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu'nda YÖK'ten gelen onay ile Biyo Kimya bölümü açıldığı bildirildi.

Ayrıca 4 öğretim elemanı alımı onayının resmi gazetede yayınlandığı açıklandı. Emet Meslek Yüksekokulu'na, Çocuk Gelişimi bölümü için 1 ve Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü için 3 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Açılan bölümlerden çok öğretim elemanı eksikliği nedeniyle bölüm kapanma, yeni bölümler açamama gibi sıkıntılara maruz kalan okulda, 4 yeni öğretim elemanı kadrosunun resmi gazetede yayınlanması önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr Uğur Saylan, yeni bölüm ve öğretim elemanı alımı konusunda yaptığı açıklamada, ” Desteklerinden Dolayı Rektörümüze, Rektör yardımcılarımıza, genel sekreterimize, yüksekokul akademisyen ve idari personelimize çok teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun “dedi.