İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen görevine başladı

Kütahya’nın Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Bilal Şen, yeni vazifesine başladı.

Kütahya'nın Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Bilal Şen, yeni vazifesine başladı.


27 yıl boyuna Emet ilçesinde çeşitli okullarda öğretmen ve idareci olarak görev yaptıktan sonra geçen yıl Kütahya Ali Güral Lisesi Müdürü olan Bilal Şen, Yeni görevi olan Emet Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı.


Öğretmenliğin zor bir meslek olduğuna vurgu yapan Bilal Şen, "Bu mesleği 28 yıldan beri severek yapıyorum. Emet ilçemizde 27 yıl öğretmen ve idareci olarak görev yaptım. 1 yıl Kütahya merkez görevimden sonra tekrar Emet ilçemize dönmek beni daha da heyacanlandırdı. İlçemizdeki başarı seviyesini dahada arttırmak için tüm eğitim camiasıyla uyum içinde çalışacağım'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.