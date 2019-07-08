Emet MYO 330 yeni öğrenci alıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu'nda 2019-2020 eğitim öğretim yılı öğrenci alım kontenjanları açıklandı.Buna göre yeni dönemde yeni açılan bölümlerle birlikte 5 bölümde eğitim verecek olan Emet MYO'ya 330 öğrenci alınacak.

Yeni eğitim öğretim yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne 140, Maliye Bölümüne 50, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne 80 ve yeni açılan bölümler olan Kimya Teknoloji Bölümüne 30, Sosyal Hizmetler Bölümüne 30 öğrenci olmak üzere toplam 330 öğrenci alınacaktır.

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Uğur Saylan, yaptığı açıklamada, ''2019-2020 eğitim öğretim yılı için öğrenci alımı kontenjanlarının ÖSYM tarafından açıklandı. Önceki yıl ilan edilen kontenjanlara göre yüksekokulumuzun kontenjanlarında bu yıl yeni açılan bölümlerimiz nedeniyle bir artış görülüyor. Bu noktada artık Yüksekokulumuza öğrencilerini yönlendirerek kontenjanlarımızın tercih edilmesi için başta liselerimize ve Yüksekokulumuza destek vererek, daha tercih edilebilir bir yüksekokul olmasının sağlanması için ilçemizin diğer kamu ve sivil toplum kuruluşlarına da görevler düşmektedir. Yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen Kredi Yurtlar Kurumu'nun Yüksekokulumuza katkısı önemli olacaktır'' dedi.

Saylan, ''KYK'nın yapılması için emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ayrıca yeni bölümlerimizin açılmasında ve okulumuzun her türlü ihtiyacının karşılanmasında bizlerden desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof Dr. Remzi Gören hocama, rektör yardımcılarımıza, rektörlük birimlerimize, yüksekokul yönetim, akademik ve idari tüm personelimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Önümüzdeki yıllarda var olan bölümlerimize ilaveten, Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümüne öğrenci alımı başta olmak üzere yeni bölümler açarak, öğrenci sayısının daha da artırılmasını hedefliyoruz.” dedi.