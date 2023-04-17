Emet MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Vedat Bakır, yeniden aynı göreve atandı

Konuyla ilgili Emet Meslek Yüksek Okulundan yapılan açıklamada, ”Meslek Yüksekokulumuz Müdürlük görevini asaleten yürütmekte olan Öğr. Gör. Vedat Bakır, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 20/b maddesi uyarınca, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından Müdürlük görevine yeniden asaleten atanmıştır. Müdürümüz Öğr. Gör. Vedat Bakır 'ı tebrik ediyor; görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.