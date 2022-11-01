Emet MYO öğrencilerinden huzurevi ziyareti

Emet Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmet Programı öğrencileri ve öğretim elemanı Bölüm Bakanı Öğr. Gör. Latife Sürsavur Demirel, nezaretinde ders çerçevesinde Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı, Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdiler. Huzurevi sakinleri ve personeli ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Bölüm Bşk. Latife Sürsavur Demirel, misafirperverlikleri için kurum çalışanları ve huzurevi sakinlerine teşekkür etti.