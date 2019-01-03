Emet MYO'da ‘Çaylar Çorbalar Bizden AA Notlar Öğrencilerimizden' etkinliği

Yüksekokulda final sınavları boyunca öğrencilere “Çaylar Çorbalar Bizden AA Notlar Öğrencilerimizden” etkinliği çerçevesinde çay ve çorba ikramı yapıldı.

“Çaylar Çorbalar Bizden AA Notlar Öğrencilerimizden” adıyla düzenlenen ve yüksekokulun akademik ve idari personelinin de katıldığı etkinlikte soğuk ve karlı havalarda final sınavlarına gelen öğrencilere ikram edilen çay ve çorbalara ilgi gösterdi.

Sınav haftasında öğrencilerin moral ve motivasyona ihtiyaçları olduğunu söyleyen Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Saylan, “Biz de bu amaçla böyle bir etkinlik gerçekleştirmeye karar verdik. Umut ediyorum bu ikram, sınava yetişmek için sabah kahvaltı yapma fırsatı bulamayan öğrencilerimizin sınav performanslarına katkı sağlayacaktır" dedi.

Öğrenciler, sınav haftasında böyle bir uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek okul idaresine teşekkür ettiler.(EFE)