Emet MYO'da Kişisel Gelişim Eğitim Programları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulunda 'Kurumsal İletişim ve Stres ve Zaman Yönetimi' konularında kişisel gelişim eğitim programları düzenlendi.

(DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu, 'Kurumsal İletişim ve Stres ve Zaman Yönetimi' konularında düzenlenen kişisel gelişim eğitim programlarına ev sahipliği yaptı.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı girişimleriyle meslek yüksekokulu toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe program başkanı Öğr. Gör. Serkan Yücel, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Eğitimin 'Kurumsal İletişim' başlıklı sabah oturumunda, İnsan ve İletişim, Kurum Kimliği ve Kurum Kültürü, Kurum İçi İletişim, İkna Edici İletişim, Müşteri İlişkileri Yönetimi konularında bilgiler verildi. Bunun yanında ilişkilerde ilk izlenim ve güven kazanmada beden dilinin rolü ile ses tonu ve vurgu, duruş, oturuş, yürüyüş tarzı, sosyal mesafe, jest ve mimikler hakkında uygulama örnekleri verildi.

'Stres ve Zaman Yönetimi' başlıklı öğle oturumunda ise, Stres Kavramı, Stres ve Baskı ile Başa Çıkma Yöntemleri, Zaman Kavramı, Kişisel Zaman Yönetimi, Zaman Kullanımında Stresin Etkileri konularında bilgiler verildi.

Öğrencilere Hayat Boyu Öğrenme programları kapsamında verilen eğitimlerle birlikte, kendileri ve çevreleriyle ile yeni bilgiler kazandırılarak gerek özel hayatlarında gerekse mezuniyet sonrasında çalışacakları sektörlerde daha donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlandığı bildirildi.