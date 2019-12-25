İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet MYO'da Kişisel Gelişim Eğitim Programları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulunda ’Kurumsal İletişim ve Stres ve Zaman Yönetimi’ konularında kişisel gelişim eğitim programları düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulunda 'Kurumsal İletişim ve Stres ve Zaman Yönetimi' konularında kişisel gelişim eğitim programları düzenlendi.


(DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu, 'Kurumsal İletişim ve Stres ve Zaman Yönetimi' konularında düzenlenen kişisel gelişim eğitim programlarına ev sahipliği yaptı.


Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı girişimleriyle meslek yüksekokulu toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe program başkanı Öğr. Gör. Serkan Yücel, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.


Eğitimin 'Kurumsal İletişim' başlıklı sabah oturumunda, İnsan ve İletişim, Kurum Kimliği ve Kurum Kültürü, Kurum İçi İletişim, İkna Edici İletişim, Müşteri İlişkileri Yönetimi konularında bilgiler verildi. Bunun yanında ilişkilerde ilk izlenim ve güven kazanmada beden dilinin rolü ile ses tonu ve vurgu, duruş, oturuş, yürüyüş tarzı, sosyal mesafe, jest ve mimikler hakkında uygulama örnekleri verildi.


'Stres ve Zaman Yönetimi' başlıklı öğle oturumunda ise, Stres Kavramı, Stres ve Baskı ile Başa Çıkma Yöntemleri, Zaman Kavramı, Kişisel Zaman Yönetimi, Zaman Kullanımında Stresin Etkileri konularında bilgiler verildi.


Öğrencilere Hayat Boyu Öğrenme programları kapsamında verilen eğitimlerle birlikte, kendileri ve çevreleriyle ile yeni bilgiler kazandırılarak gerek özel hayatlarında gerekse mezuniyet sonrasında çalışacakları sektörlerde daha donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.