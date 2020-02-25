Emet okuyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde, “Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç” projesi kapsamında Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuma etkinliği düzenlendi.

Emet Kaymakamlığı'nca başlatılan "Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç" kitap okuma projesine 2331 öğrencinin katıldığı ve bugüne kadar 3 milyon sayfaya yakın kitap okunduğu ve hedeflenen 5 milyon sayfa sayısının aşılacağı bildirildi.

Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen okuma etkinliğine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Malmüdürü Vekili Faruk Palabıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Deniz Macit, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Mülayim, Okul Müdürü Mustafa Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çiçek ve beraberindekiler, okula ait kütüphanede 10-A sınıfı öğrencileriyle bir araya gelerek 15 dakika boyunca birlikte kitap okudular.

Okuma etkinliğinin sonunda öğrencilerin bulunduğu masaları tek tek gezerek kısa süreli sohbetler eden Kaymakam Çiçek, onlara kitap okumanın öneminden bahsetti, görüş ve önerilerini aldı.