Emet ormanlarında inceleme

Karaçam tabi tensil sahaları, gençlik bakımı ve sıklık bakımı bölmelerinde yapılan çalışmaları yerinde gören Bölge Müdürü Hasan Keskin; İşletme Müdürü Mustafa Ertekin ve Orman İşletme Şeflerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yaşlı ormanları gençleştirmek için yapılan tabi tensil çalışmaları sonrası sahaya gelen yeni fidanların mutluluk verici olduğunu belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, ''Emeklerimizin karşılığını aldık, ormanların kendini yenilemesi ve gençleşmesi için yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor. Ormanlarımızı planlı müdahalelerle iyileştirebilmek ve ağaçların bireysel yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmesi için gereken ortam sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda meşcere kuruluşunu, büyüme ve gelişmesini işletme amacına en uygun yolda düzenlemek için de itina ediyoruz. Gelişme çağları itibariyle gençlik çağında yapılmakta olan gençlik bakımı ile sıklık çağında yapılmakta olan sıklık bakımı çalışmalarını inceledik'' dedi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin'e arazi programında Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir eşlik etti.