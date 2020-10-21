Emet pazarında Korona virüs ve fiyat denetimi

Kütahya'nın Emet ilçesinde haftada bir kez Salı günleri kurulan pazarda, Korona virüs ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Emet Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından pazarda çeşitli noktalara konulan dezenfekte ve pazarcı esnafın maske kullanımları öncelikli olarak denetlendi. Zabıta ekipleri gün boyu pazarda etiket denetimi, fahiş fiyat denetimi, tartı denetimleri yaparken ambalajlı gıdaların son kullanma tarihi denetimleri de gerçekleştirildi.

Tezgah açan esnaflara sosyal mesafe kuralları uygulanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gün boyu devriye yaparak maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunup pazar girişinde ateş ölçümü gerçekleştirdi.