Emet Pidesi pizzayla yarıştı

Programda Avusturya'da eğitim görerek çeşitli yarışmalarda derece alan Yoncalı Uygulamalı Otelcilik öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Aşçı öğrenciler, İbrahim Yalçın, Mesut Eren Durmaz, Mustafa Eren Akalan ve Ata Çelik meşhur Emet Pidesi fırınında keçi peyniri ile Emet Pidesi ve yine Emet keçi peyniri, Emet yerli domatesi ile pizza yaptılar.

Hazırlanan pide ve pizzalar festival alanında kurulan stantta, katılımcılara ikram edilirken, hangisinin daha lezzetli olduğu yönünde görüşler alındı. Katılımcıların çoğu Emet Pidesini tercih ederken, Emet Pidesi tadını bilen katılımcılar ise yerli domates ve keçi peynirinin pizzaya ayrı bir tat verdiğini ifade ettiler.