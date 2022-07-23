İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Emet Pidesi pizzayla yarıştı

Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El sanatları festivalinde “Emet Pidesi Pizzaya Karşı “ isimli program gerçekleştirildi.


Programda Avusturya'da eğitim görerek çeşitli yarışmalarda derece alan Yoncalı Uygulamalı Otelcilik öğrencileri hünerlerini sergiledi.


Aşçı öğrenciler, İbrahim Yalçın, Mesut Eren Durmaz, Mustafa Eren Akalan ve Ata Çelik meşhur Emet Pidesi fırınında keçi peyniri ile Emet Pidesi ve yine Emet keçi peyniri, Emet yerli domatesi ile pizza yaptılar.


Hazırlanan pide ve pizzalar festival alanında kurulan stantta, katılımcılara ikram edilirken, hangisinin daha lezzetli olduğu yönünde görüşler alındı. Katılımcıların çoğu Emet Pidesini tercih ederken, Emet Pidesi tadını bilen katılımcılar ise yerli domates ve keçi peynirinin pizzaya ayrı bir tat verdiğini ifade ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.