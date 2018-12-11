Emet Polisi kış lastiği uygulamasında göz açtırmıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce denetimler devam ediyor.

Son dönemde kazaların yaşandığı Emet -Tavşanlı ve Emet -Çavdarhisar yolunun girişinde denetim yapan polis, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.

Sabah saatlerinden itibaren Emet - Tavşanlı ve Emet - Çavdarhisar güzergahında denetim yapan Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi. Daha sonra Emet ilçe otogarında toplu yolcu taşıması yapan araçlar ve okul öğrenci servisleri de kontrol edildi.

Emet İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, yaptığı açıklamada, Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilecektir. Kış lastiği kullanılması zorunlu olmasına rağmen kullanılmadığı tespit edilen araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi uyarınca araç sahibine 715 lira idari para cezası uygulanacaktır. Özel otomobiller ise il valiliğimizin kış şartlarına göre alacağı karar ile belirlenecektir”dedi.(YD-EFE)