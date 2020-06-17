İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu vefat etti

Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şube Başkanı ve Karayolları 14.

şube şefliği personeli Mustafa Mutlu, gece evinde vefat etti.


Başkan Mutlu'nun ani vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Kalp krizi sonucu vefat ettiği tahimn edilen Mutlu'nun kesin ölüm sebebinin tesbit edilmesi için Bursa adli tıp kurumunda otopsi yapılacağı öğrenildi. 15 Haziran doğumlu başkan Mutlu 41. yaşını 2 gün önce doldurmuştu.


Engelli vatandaşlar için aktif faaliyetlerde bulunan derneği Emet ilçesine kazandıran ve bir çok başarılı çalışmaya imza atan Başkan Mustafa Mutlu'nun ölümü üzerine Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başta olmak üzere, Kütahya'da tüm siyaset ve iş dünyası başsağlığı mesjı yayınladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.