Emet Salı pazarı olağanüstü tedbirlerle açıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde geçen hafta bölgede var olan Korona virüs (Covid-19) vakalarında artış nedeniyle kurulmayan ilçe pazarı, bu hafta olağanüstü tedbirler alınarak açıldı.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ve güvenlik güçleri yanında Emet Kaymakamlığı tarafından oluşturulan pandemi ekibide gün boyu pazarda denetim gerçekleştirdi.

Sigara içmenin yasaklandığı pazarda, girişte vatandaşların ateşlerini ölçme, mesafeli tezgah açımı, maske ve dezenfekte kullanımı, ürünleri seçmeden alma, fiyat denetimleri ve GBT sorgulamaları gibi çalışmalar ile gün boyu pazar alanı denetim altında tutuldu. Genelge gereği 65 yaş üstünün öğlen 12. 00' den sonra pazara girişine izin verilmediği pazarda, olumsuz bir durumun yaşanmadığı bilgisi edinildi.