Emet Sülfürik Asit Tesisi inşaatı hızla devam ediyor

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, alanında Türkiye'nin en büyük sanayi tesislerinden biri olacak Emet Sülfürik Asit tesisinin 2022 tarihinde faaliyete geçeceğini belirtti.

Ceyhun,” Kritik bir hammadde olan sülfürik asit birçok sektörde olmazsa olmaz bir ürün. Gübre, akü, pil, ilaç, metal, patlayıcı madde üretimi gibi endüstrinin birçok alanında kullanılmaktadır. Fabrika tamamlandığında 200 kişi istihdam edilecek” dedi.