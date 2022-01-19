İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Emet Tahtalı Mesire Alanı'nda kartpostallık kar manzaraları

Kütahya’nın Emet ilçesi Yeniceköy Tahtalı Mesire Alanı’nda kar yağışı sonrasında Bungalov evleri ile çam ağaçlarının beyaza bürünmesi adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy Tahtalı Mesire Alanı'nda kar yağışı sonrasında Bungalov evleri ile çam ağaçlarının beyaza bürünmesi adeta görsel bir şölen oluşturdu.


Kar yağışının durması ile birlikte Tahtalı göledi çevresindeki çam ağaçları ile Bungalov evlerinin üzerinin beyaz örtü ile kaplanması sonucu seyrine doyum olmayan eşsiz kartpostallık manzaralar oluştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.