Emet Termal Tesisleri ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı

9 Aralık 2021 tarihinde yapılan ihaleyi aylık 105 bin TL kira bedeli ile Ebcin firması kazanmış, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ihalenin onaylamasının ardından firmaya anlaşmayı imzalamaya davet etmişti.

Ebcin firması kesin ihale şartnamesine göre aylık kira bedelinin 20 yıllık toplamı üzerinden yüzde 6 kesin teminatını yatırarak sözleşmeyi imzaladı. Sözleşme gereği firma ilk 2 yıl kira bedelinin yüzde 50'sini öderken bu süre içerisinde otelin bakım onarım, modernizasyonu yanı sıra 2 adet hamamı da tamamlayarak hizmete sunacak. Yıllık kira bedeli tefe tüfe oranlarında her yıl artacak. Bu oran yüzde 5'in altında kalırsa en az yüzde 5 artış sağlanacak. Tesislerde ayrıca çalışan işçilerin en az yüzde 60'nın Emet ilçesinden olması şartı da bulunuyor.

Ebcin firması adına sözleşmeyi imzalayan şirket ceosu Tevfik Talas, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile bir araya gelerek yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olması dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan termal tesislerin ilçenin göz bebeği olduğunu, yerli ve yabancı turistlerin konaklamaları ile ilçe turizmi ve ekonomisi adına büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Belediye olarak termal yatırımlara büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Doğan, tesislerin büyüyerek gelişmesi adına şartnamede bazı şartlar öne sürdüklerini, ayrıca yeni termal yatırımlar için plan ve projelerinin hazırlandığını söyledi.

Doğan, yapılan sözleşmenin ilçeye hayırlı olması dileklerini ileterek, şirket yetkilileri ile işe alımlarda daha önce bu tesislerde çalışan işçilere öncelik verilmesi konusunda da görüşüldüğünü sözlerine ekledi.