Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından 'Bor Karbür Fabrikası'na tam destek

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Emet ilçesine Bor Karbür Fabrikası yapılacağını açıklaması, Emet ve Hisarcık ilçelerinde sevinçle karşılandı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ortak bir açıklama yaparak, Bor Karbür Fabrikası için yerel yönetimler olarak her türlü desteğe hazır olduklarını, yapılacak fabrikanın bölgenin gelişmesine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını belirttiler.

Dünya bor rezervinin yüzde 40'nın, Türkiye'deki bor rezervlerinin ise yüzde 55'inin Emet ve Hisarcık ilçelerinde bulunduğuna dikkat çeken Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Halkımızın büyük kesimi maden ekonomisine dayalı iş kollarından geçimlerini sağlamaktadır. Bor Karbür Tesislerinin bölgemize yapılacak olması yöremizdeki istihdama büyük katkı sağlayacak ve göçüde önleyecektir. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız önderliğinde bölgemiz büyük yatırımlara kavuştu. Yapılacak Bor Karbür Fabrikası bölgemizin daha da gelişmesi açısından büyük önem arz ediyor. Bu konuda iki ilçe Belediye Başkanı olarak sürecin yakından takipçisi olacak, en kısa sürede tesislerin yöremize kazandırılması için üzerimize düşen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu yatırımlar için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'e, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay'a, milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.