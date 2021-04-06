Emet ve Hisarcık belediyelerinden Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi için güç birliği

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçeleri arasında iki belediyenin ortak çalışmasıyla üretime dayalı Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi kurulması için girişimlere başlanıldığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan iki ilçe arasında tespit edilecek alanda üretime dayalı Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi kurulması için bir araya geldiler.

Belediye başkanları, iki ilçe arasına kurulacak olan Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi için her türlü altyapı ve lojistik yardım sağlayarak bölgeye yatırım yapmayı planlayan sanayi kollarına destek vereceklerini, bölge halkından çok sayıda işçinin istihdam edilmesine imkan sağlayacaklarını belirttiler.