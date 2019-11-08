Emet ve Hisarcık'ta koordinasyon toplantıları

Kütahya'nın Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu yönetim kadroları, koordinasyon toplantılarında buluştu.

Toplantıların ilki Emet Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Toplantılara Emet Meslek Yüksekoukulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Saylan, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Danış, Emet MYO Müdür Yardımcıları, Öğr. Gör. Zeliha Erol ve Öğr. Gör. Tuğba Kanmaz, Hisarcık MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Arif Emre Şen ve Öğr. Gör. Burak Kavaslar ile Emet MYO Sekreteri Ömer Büyük ve Hisarcık MYO Sekreteri Arif Köylü katıldı.

Toplantılarda iki komşu kardeş ilçenin DPÜ Meslek Yüksekokulları 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde eğitim, sosyal, kültürel alanlarında birlikte yapmayı planladığı konuları konuştular.

Toplantıların ikincisi ise Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.