İhlas Haber Ajansı

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Emet yeni şehir stadı yapımı ihaleye çıkarılıyor

Kütahya’nın Emet ilçesine yapılacak olan yeni futbol sahası, tribün ve ikili soyunma odası yapım işinin ihaleye çıkarılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine yapılacak olan yeni futbol sahası, tribün ve ikili soyunma odası yapım işinin ihaleye çıkarılacağı bildirildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yapılacak olan futbol sahası, tribün ve ikili soyunma odası yapım işinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ihaleye çıkarıldığını ve ihalenin 7 Ocak 2022 tarihinde yapılacağını açıkladı.


Yeni şehir stadı 3. Etap Toki konutları ile Yunus Emre Ortaokulu arasına yapılacak.

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