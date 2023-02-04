Emet Yeniceköy Tahtalı Gölet'inde kartpostallık kar manzaraları

Kütahya'nın Emet ilçesinde Tahtalı Gölet'i kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık manzarasıyla ilgi çekiyor.

Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de bulunan Tahtalı Yaylası, içerisinde barındırdığı doğal göledi, asırlık çam ağaçları ve doğayla iç içe bungalov evleriyle hafta içi ve hafta sonu vatandaşların vazgeçilmez uğrak yerlerinden biri olmaya devam ediyor. Tahtalı Gölet'i yoğun kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliğe büründü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen doğaseverler Tahtalı Gölet'inin muhteşem manzarasını görmek ve fotoğraf çekmek amacıyla Yeniceköy Tahtalı Yaylasını ziyaret ediyorlar.