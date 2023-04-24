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Emet Yeniceköy'de taşkın koruma projesi çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesi Yeniceköy Hamam deresinde taşkın koruma projesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy Hamam deresinde taşkın koruma projesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, taşkın koruma projesi çerçevesinde kenarında şifa hamamının bulunduğu Hamam deresinde başlatılan zemin genişliği 3 metre, duvar yüksekliği 2,70 metre olan toplam 120 metre uzunluğunda taşkın koruma duvarı yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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