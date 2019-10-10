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Emet Zabıta Amirliği ekipleri esnafı bilgilendirdi

Kütahya’nın Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, hijyen eğitimi alması gereken çalışanların, eğitimlerini ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamlaması gerektiği konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Kütahya'nın Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, hijyen eğitimi alması gereken çalışanların, eğitimlerini ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamlaması gerektiği konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren hijyen eğitimi yönetmeliğine göre gıda üretimi ve perakende gıda satan işyerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, berber, kuaför ve benzeri yeler. Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler, komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları. Eğitimler Halk Eğitim Müdürlüklerimizce verilmektedir. Esnaflarımız Halk eğitim müdürlüğümüze başvurarak belgeleri en kısa sürede almalılar” denildi.

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