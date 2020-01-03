İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emetborspor'un Taekwondo başarısı

Ankara İsmet İraz Taekwondo Spor Salonu’nda yapılan siyah kuşakdan terfi sınavından Emetborpsor Kulübü sporcuları başarı ile döndüler.

Ankara İsmet İraz Taekwondo Spor Salonu'nda yapılan siyah kuşakdan terfi sınavından Emetborpsor Kulübü sporcuları başarı ile döndüler.


Teknik Direktörümüz Efraim Kavgacı, yaptığı açıklamada, ''Emetborpsor Taekwondo ekibimizden Feyza İleri 2. pum, Eyüp Can Kurtoğlu, Hacer Tavacı, Tuğçe Naz Varol, Mete Atış, Zehranur Yüce, Zehranur Küpeli, Nazlı Kazanoğlu ve Tahsin duymaz 1. pum siyah kemer almaya hak kazandılar.Sporcularımıza ve ilçemizde spor faaliyetlerine destek veren tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.