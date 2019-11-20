Emet'e 15 milyon TL'lik enerji yatırımı

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet ve köylerinde yapımı devam eden enerji çalışmaları kapsamında, OEDAŞ Genel Müdürü Muzaffer Yalçın'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Başkanlar yapılan çalışmaları değerlendirirken, yeni proje ve taleplerini de Genel Müdür Yalçın'a ilettiler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Emet ilçemizde yoğun bir çalışma programı başlattık. Şuan Akay, Egüz ve Armin firmaları olmak üzere müteahhiterimiz ve bunlara bağlı 6 tane taşeron firma yoğun bir çalışma yürütüyor. Hedefimiz Emet'te elektrik kesintilerini en aza indirmektir. Çalışmalar esnasında şehir yaşantısına biraz etki ediyoruz, Köprücek köyündeki enerji hatlarında çalışmalara bağlı kesilmeler olunca ilçe içme suyumuzda sıkıntı yaşanıyor. Tüm halkımızdan özür diliyoruz. Ancak yapılan tüm çalışmalar halkımızın rahatlığı ve kesintisiz enerji sağlanması için. Bu çalışmalardan dolayı OEDAŞ genel Müdürümüz sayın Muzaffer Yalçın'ı Eskişehir'de makamında ziyaret ederek teşekkürlerimizi sunduk. Projeler hakkında görüşerek yeni proje ve taleplerimizi kendilerine ilettik. Başta Genel Müdürümüz olmak üzer il müdürlüğümüz, ilçe şefliğimize ilgi alaka ve destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz'' dedi.

Osmangazi EDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu, ''Emet ilçesinde yıl sonuna kadar 15 milyon TL tutarında yatırımın gerçekleştirilecek. Emet Espey-Umutlu -Eğrigöz enerji hattı, Emet Espey-Yarış,Güldüren-Kabaklar-Katrandağı, Karaağıl, Ulaşlar, Hasanlar, Kayaköy hat ve branşman hatları çalışmaları yanında, şehir merkezinde Emet AG-YG elektrik şebekesi ile Emet yeni sanayi sitesi AG-YG elektrik şebekesi çalışmaları sürüyor'' diye konuştu.