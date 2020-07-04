İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet'e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Kütahya’nın Emet ilçesine İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 8 köyün yararlanabileceği sentetik çim saha yapaılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 8 köyün yararlanabileceği sentetik çim saha yapaılacağı bildirildi.


AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamada, ''Özel idaremiz Müdürlüğü tarafından ilçemize bağlı Yarış, Kayı, Konuş, Subak, Sarıayak, Köprücek, Gürpınar ve Bahatlar köylerimizin faydalanması amacıyla, İlçemiz Gencel mevkisine bir adet sentetik çim futbol sahası yapılacaktır. Yatırımın ilçemiz köylerine kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.