Emet'e Destek Eğitim Odası

Kütahya'nın Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulu'nda 50 metrekarelik alanda oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce finanse edilen Destek Eğitim Odası'nın açılışı törenle yapıldı.

Düzenlenen törene Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Kurdele kesiminin ardından İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tanrıverdi tarafından Destek Eğitim Odası'nın kuruluş aşaması, amacı ve faaliyetleri hakkında bir bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Destek Eğitim Odasının faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Ülkemizde kurulan 16 odadan biri olan Destek Eğitim Odası'nın Emet ilçesi için büyük bir kazanç olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, ''Emeği geçen, katkısı olan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirilen Destek Eğitim Oda'mız da özel eğitim gören öğrencilerimize, kaynaştırma öğrencilerimize ve üstün yetenekli öğrencilerimize hizmet verilmektedir. Bu öğrencilerimiz, kalabalık sınıf ortamında birebir alamadıkları eğitimi, Destek Eğitim Odası' nda alabileceklerdir. Birebir aldıkları eğitimle akademik başarılarının artması sağlanacak, temel okuma yazma ve matematik becerilerini öğrenmesi bu yolla hızlanacaktır. Böylelikle, gelişme gösteren, başarısı artan bir çocuğumuzun, başarabildiğini görmesi, özgüvenini de artıracaktır. Kaymakamlık olarak her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. ” dedi.

Daha sonra Kaymakam Çiçek, beraberindekilerle birlikte resim atölyesini gezdi ve özel eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, kısa süreli sohbet etti. Kaymakam Çiçek, yetkililer ve öğretmenlerle de bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.(YD-EFE)