İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emet'e hayvan pazarı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı, yıkılan Cevizdere İlkokulu bahçesinde hizmete girdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı, yıkılan Cevizdere İlkokulu bahçesinde hizmete girdi.


Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, '' Belediye ekiplerimiz tarafından yıkılan Cevizdere Şehitleri İlkokulu bahçesinde kurban satış yeri hazırlıkları tamamlanarak faaliyete geçirildi. Bugünden itibaren satıcılar hayvanlarını bu mevkiye getirerek satışalrını gerçekleştirebilecekler. Korona virüs tedbirleri kapsamında satışlar kurban bayaramı arifesine kadar devam edecek. Tüm üreticilerimize bol kazançlar dileriz'' denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.