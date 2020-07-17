Emet'e hayvan pazarı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı, yıkılan Cevizdere İlkokulu bahçesinde hizmete girdi.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, '' Belediye ekiplerimiz tarafından yıkılan Cevizdere Şehitleri İlkokulu bahçesinde kurban satış yeri hazırlıkları tamamlanarak faaliyete geçirildi. Bugünden itibaren satıcılar hayvanlarını bu mevkiye getirerek satışalrını gerçekleştirebilecekler. Korona virüs tedbirleri kapsamında satışlar kurban bayaramı arifesine kadar devam edecek. Tüm üreticilerimize bol kazançlar dileriz'' denildi.