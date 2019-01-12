Emet'e yeni Sülfürik Asit Tesisi

Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, yaptıkları ortak açıklamada, dünyanın en kıymetli madenlerinden birisi olan, gündelik yaşam dahil neredeyse kullanılan her ürünün içeriğinde yer alan bor madeninin dünya rezervlerinin yüzde 72'sinin Türkiye' de bulunduğunu, ülkemizde ki bor madeni rezervinin büyük bir kısmının ise Kütahya' da yer aldığına vurgu yaparak, ”Üretim için önemi oldukça yüksek olan bor madenin kıymetini bildiğimizden dolayı, AK Parti olarak iktidara geldiğimiz 2002 yılından beri Emet ve Hisarcık ilçelerimizde üretime devam eden Bor tesislerine her türlü katkıyı sağlamaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu doğrultu' da AK Parti iktidarı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde 2003'te yıllık 120 bin ton kapasiteli Borik Asit 1 Fabrikası, 2011' de yıllık 120 bin ton kapasiteli Borik Asit 2 Fabrikası ve 2014'te yıllık 50 bin ton kapasiteli Çok Amaçlı Borik Asit Fabrikası kurulmuştur. Bu sayede Borik Asit Üretim Kapasitesi yıllık 290 bin ton seviyesine yükselmiştir. Bu çalışmalarımızın devamında Borik Asit üretiminin en önemli girdilerinden sülfürik asitin Kütahya'da üretilmesi amacıyla Emet Sülfürik Asit Tesisi'nin memleketimiz Kütahya' ya kazandırılması için süregelen gayretlerimizin sonucunda 12 Ekim 2018 Tarihinde Ekon Endüstri ve Ticaret A.Ş. firması ile 413 Milyon TL ile bedelli sözleşme imzalanmış ve 24 Ekim 2018 tarihi itibariyle yer teslimi yapılmıştır. 3 Aralık 2018 tarihinde iş programı onaylanarak yüklenici firma çalışmalara başlamıştır. Sahada mobilizasyon çalışmaları devam etmekte olup ön proje çalışmalarına başlanmıştır. Ön projelerin onayını müteakip uygulama projelerine geçilecektir. Yaklaşık 6 aylık süre zarfında temel atma aşamasına geçilmesi öngörülmektedir. Söz konusu Yatırımın tamamlanmasıyla tesislerde ilave olarak 1 üretim birim sorumlusu, 5 üretim sorumlusu, 5 tekniker ve 56 işçi olmak üzere, toplam 67 personel istihdam edilecektir” dediler.

"MEMLEKETİMİZE HİZMET ETMENİN HAKLI GURURU İÇİNDEYİZ"

Kurulacak Sülfürik Asit tesisinde elde edilecek atık ısıdan Buhar ve Elektrik Enerjisi üretilmesi durumunda, Sülfürik Asit Tesisinin kendi ihtiyacı dışında üretilen fazla buhar ve elektrik enerjisi ile Borik Asit Tesisleri'nin ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacağını belirten milletvekilleri, ”Emet Sülfürik Asit Fabrika yatırımının Emet'imize ve Kütahya'mıza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Genel Müdürümüz Serkan Keleşer' e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' a Kütahya halkımız adına teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımızın en kısa sürede tamamlanarak aziz milletimizin hizmetine girmesi için çalışmaları yakından takip edeceğimizi belirtiyor, Kütahya milletvekilleri olarak memleketimize hizmet etmenin haklı gururu içerisindeyiz” ifadelerine yer verdiler.