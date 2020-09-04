Emet'in 50 yıllık aktarı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yarım asırdır hizmet veren aktar dükkanına rağbet gün geçtikçe artıyor.

Emet ve Hisarcık bölgesinin tek aktarı olan Mustafa Oruç, ''Dedem Mustafa Oruç bu mesleği babam Ahmet Kemal Oruç'a bırakmış. Babam Ahmet Kemal Oruç'ta bu mesleği bana bıraktı'' dedi.

50 yıldır bu mesleği hiç bıkmadan ve severek yaptığını belirten Mustafa Oruç, ''Şifa kaynağı olan herşey bu dükkanda mevcuttur. Özel müşterilerim vardır. Çevre illerden, ilçelerden gelip alışverişlerini yaparlar ve şifalı sarı ot çayımı içip giderler. Organik kurutulmuş meyve, sebze, tahıl, bakliyat ve arı ürünleri de satıyoruz. Arının kovan kenarına bıraktığı prepolis isimli zamka benzeyen madde üst solunum yolları enfeksiyonlarına iyi geliyor. Dükkanımda her türlü bitkisel çay mevcut. En çok satılan ürünlerden biri, sayısız hastalığa şifa kaynağı olan ve Eğrigöz Dağı'nın zirvesinde yetişen sarı ot çayı. Ayrıca Isırgan yaprağı, rezene, biberiye, at kestanesi yaprağı ve ardıç tohumunun karışımıyla elde edilen özel karışım çayımızda var. Bin bir derde deva bu çayımızı herkesin denemesini isterim. Aktar olmak aslında zordur. Hangi rahatsızlığa, hangi otun şifa olacağını iyi bilmek lazım. Bazı özel karışımları yapabilmek ve bunun nasıl uygulanacağını müşteriye anlatabilmek gerekir. Ben dedem ve babamdan mesleğin tüm sırlarını öğrendim. Dünyaya yeniden gelsem yine aktar olurdum. Şifalı otlar arasında, o eşsiz kokuyla geçen bir ömrüm var. Ölünceye kadar Emet ve çevre yöre halkına hizmete devam edeceğim inşallah'' ifadelerini kullandı.