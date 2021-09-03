Emet'in düşman işgalinden kurtuluşu mehteran konseriyle kutlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, ilçeye bağlı Günlüce köyünde mehteran takımının verdiği konserle kutlandı.

Kurtuluş Savaşı'nın önemli cephelerinden olan Emet Günlüce köyünde düzenlenen etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte yaklaşık 45 dakika sahnede kalan Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı, verdiği muhteşem konserle izleyenlerden tam not aldı.

Günlüce köyünde düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Dün olduğu gibi bugün de, 15 Temmuz tarihinde de halkımız söz konusu vatan olunca, köylüsü ile kentlisiyle tek yürek olduğunu göstermiştir. Bu halk bugün de vatan için şehit olmaya, gazi olmaya her zaman hazırdır” dedi.

Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı cuma namazı öncesi gösteri yaparken, halka ayrıca aşure dağıtıldı.