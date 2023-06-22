Emetli başkanlar, AK Parti milletvekillerine “Hayırlı olsun” dileklerini iletti

Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, TBMM'yi ziyaretlerinde AK Parti Kütahya milletvekillerine, “Hayırlı olsun” dileklerini ilettiler.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, “Ankara ziyaretlerimiz çerçevesinde Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ile birlikte Millet Vekillerimiz TBMM Meclis Divan Katip Üyesi Adil Biçer'i, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi İsmail Çağlar Bayırcı'yı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Mehmet Demir'i Gazi Meclisimizde makamlarında ziyaret ettik. Vekillerimize misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.21 yıldır olduğu gibi yeni dönemde de milletimizin güvenine layık olmak ve halkımızın refahını yükseltmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerimiz ile birlikte durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.