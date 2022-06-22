Emetli başkanlardan Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e ziyaret

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’ i ziyaret ettiler.
AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez' i ziyaret ettiler.
Görüşmede, Emetli Başkanlardan Bakan Dönmez'e Tematik Lise, bor işçilerinin sorunları ve yeni yapılacak sanayi bölgesi için doğalgaz taleplerinin iletildiği öğrenildi.