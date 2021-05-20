Emetli gençler ve veliler 7 ayda 42 bin adet kitap okudu

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kitap okuma kampanyasında 7 aylık süreçte öğrenci, yönetici ve veliler tarafından 42 bin adet kitap okunduğu bildirildi.

2 bin 500 kişinin katıldığı “Bilge Okurlarla Aydınlık Yarınlara, Neyi Okumalı, Neden Okumalı” temalı kitap okuma kampanyasında Emet ilçe merkez ve tüm ilçe köylerinde birinci olan öğrencilere, İlçe Kaymakamlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca ilçe geneli en çok kitap okuyarak ilk 3 dereceye giren İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde öğrencilere düzenlenen törenle Emet Kaymakamlığınca birer bisiklet hediye edildi.

Emet Hükümet Meydanı'nda düzenlenen hediye dağıtım törenine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, okul müdürleri, dereceye giren öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Törende öğrenci ve velilere hitap eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı konuşmada, ''102 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan bağımsızlık mücadelesi ile bugünkü laik, demokratik, sosyal ve hukuk Türkiye'ye ulaşmamız sağlandı. 102 yıl önce Samsuna çıkarak bağımsızlık meşalesini yakan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluşu savaşını kazanan ve emperyalist güçleri mağlup ederek Cumhuriyet'le bugünkü laik demokratik sosyal ve hukuk aydınlık ülkemizi bizlere bırakmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ‘'Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz” diyerek ve gençliğe hitabede Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.' İfadeleri ile gençlere ve çocuklarımıza olan güvenini vurgulamış, 23 Nisanı çocuklarımıza, 19 Mayısı gençlerimize armağan ederek güvenini göstermiştir'' dedi.

Çiçek, ''Gençler bunu nasıl başaracaktır? İşte bunu 2 şarta bağlamıştır. Birincisi fiziksel yetenek, ikincisi zihinsel yetenek. Gençlerimiz okuyup, anlayarak, okuduklarını hayata geçirerek ülkemizi daha aydınlık yarınlara ulaştıracaklardır. Bizler Emet Kaymakamlığı olarak, gençlerimİze destek olmak ve Cevizdere kahramanlarının evlatlarını atalarına layık nesiller olarak yetiştirmek için büyük emek verdik. Daha önce Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç ” Projemizle Emet ilçemizde gençlerimizin 7 milyon 200 bin sayfa kitap okumalarını sağladık. 29 Ekim 2020'de başlayan ve 19 Mayıs 2021'de sona eren yeni kitap okuma kampanyamız ‘Neyi okumalı, neden okumalı' projemizle de öğrenci, idareci ve velilerimiz ile birlikte ilçemizde 42 bin kitap okunmasını sağladık. Okullarımızda 3 tane Z kütüphane kazandırarak, tüm okullarımızın kütüphanelerini kitaplar hediye ederek zenginleştirdik. Bu kampanyalara öncülük eden, büyük destek ve emek veren İlçe milli eğitim müdürlüğümüz, okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, özellikle her iki kampanyayı da başarılı bir şekilde yöneterek emek veren Deniz Macit öğretmenimize, kampanyalarımıza katılan öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum. Tüm okullarımızda okul birincisi olan öğrencilerimize hediyelerini gönderdik. Bugünde her kademede dereceye giren öğrencilerimize kaymakamlığımızın hediyesi olan bisikletlerin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu ufak hediyemizle gençlerimiz ve çocuklarımızın eğitim yıllarından güzel birer anılarına destek vermeyi hedefledik. Hepsini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum'' ifadelerini kullandı.