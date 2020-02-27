Emetli Uzman Çavuş Veli Özsoy yaralandı

İdlip harekat bölgesinde görev yaparken dün akşam hain saldırı sonucu yaralanan Emetli Uzman Çavuş Veli Özsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, “İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır” açıklamasında bulundu.

Yaralılardan Kütahya'nın Emet ilçesi Köprücek köyünden olan 23 yaşındaki Veli Özsoy'un bacağında kırık olduğu ve vucudunun çeşitli yerlerinde şarapnel yaraları olduğu bildirildi. Hain saldırıda yaralanan Veli Özsoy'un Babası Kamil Özsoy, yaptığı açıklamada, ''Haberi yatsı namazına yakın aldım. Oğlumla telefondan görüntülü konuştum. Hatay'da hastanede tedavi altında. İnşallah kısa zamanda iyileşecek ve vatanı için görevine devam edecek. Bu saldırılar bizleri asla yıldıramaz. Vatan bütünlüğü için ben şahsım olarak da mücadeleye hazırım'' dedi.