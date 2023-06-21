İhlas Haber Ajansı

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Emetli yazar Gülten Dayıoğlu'nun, “Fadiş” isimli romanı beyaz perdeye aktarılıyor

Emetli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu’nun ölümsüz eseri, “Fadiş” isimli romanı beyaz perdeye aktarılıyor.

Emetli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu'nun ölümsüz eseri, “Fadiş” isimli romanı beyaz perdeye aktarılıyor.


“Fadiş” romanını beyaz perdeye aktaracak olan film yapımcıları, yazarın doğum yeri olan Emet ilçesinde Yazar Dayıoğlu'nun yaşadığı ev, gittiği okul ve yaşantısını incelediler. Bu arada Emet ilçesinde belediye ilan bürosundan 3-10 yaş arası filmde rol almak isteyen kız çocukları için duyuru yapıldı.


1971 yılında yayımlanan ve kendi hayatından örneklerin de yer aldığı Yazar Dayıoğlu'nun ilk romanı olan, “Fadiş” isimli romanı için yazılışının 30. yılı olan 2011 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir sempozyum düzenlenmişti.

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