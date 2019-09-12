Emetspor Kulübü'nden eğitime anlamlı destek

sınıf öğrencilerine çiçek tohumlu kalem hediye etti.

Öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileyen Kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, "Bu etkinliği yapmamıza fırsat veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Çocuklar bizim her şeyimiz. Onların bir tebessümü her şeye değer. Ayrıca öğrencilerimize çiçek tohumlu kalem hediye ederek çevre bilinci aşılamaya çalıştık. Tüm eğitim camiasına ve velilerimize kazasız belasız bir yıl diliyoruz" diye konuştu.