İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emetspor sezonu açtı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Emetspor kulübü sezon açılış yemeği yoğun katılımla gerçekleşti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emetspor kulübü sezon açılış yemeği yoğun katılımla gerçekleşti.


Emetspor Kulübü futbol sezonu açılış yemeğine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap ve tüm STK ve parti temsilciler katıldı.


Açılış sonrası kulüp binasına ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap kulüp bünyesindeki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yapılan bir çok çalışmayı taktir ile karşılayan Milletvekili Kasap, Emetspor'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti ve gençler için yapılan çalışmalardan dolayı Kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz'a teşekkür etti.


Kulüp sezon açılış yemeğine katılamayan Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler telgraf göndererek Emetspor'a başarı dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.